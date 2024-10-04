Tekirdağ'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da bir kişi, çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tekirdağ'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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Tekirdağ'da silahlı saldırı olayı meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Hükümet Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirdi, F.Ö. yaralandı. Zanlı, mağazaya kadar kovaladığı N.Ç.K. ile bu sırada iş yerinde bulunan S.D'ye de silahla ateş açtı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Yaralılar F.Ö, N.Ç.K. ve S.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Barkın Percin'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durduruldu. E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru yaralandı. Polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.

Zanlı E.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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