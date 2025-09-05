Tekme tokatlar havada uçuştu: Omuz atma kavgasında iki aile gözaltında

Olay, saat 18.00 sıralarında Edirne-İstanbul TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi arasında “omuz atma” iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Sözlü tartışma hızla kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve tokatlarla saldırırken, çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlandı. Kadınların da kavgaya karışmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları ayırarak gözaltına aldı. O anlara tanık olan vatandaşların kaydettiği cep telefonu görüntülerinde, tarafların birbirine tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar yer aldı.