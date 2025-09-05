Tekme tokatlar havada uçuştu: Omuz atma kavgasında iki aile gözaltında

İstanbul Silivri’de, TEM Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü. İki kişi arasında başlayan gerilim kısa sürede büyüyerek ailelerin de karıştığı tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri tarafları gözaltına aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tekme tokatlar havada uçuştu: Omuz atma kavgasında iki aile gözaltında
Yayınlanma:

Olay, saat 18.00 sıralarında Edirne-İstanbul TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi arasında “omuz atma” iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Sözlü tartışma hızla kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve tokatlarla saldırırken, çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlandı. Kadınların da kavgaya karışmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları ayırarak gözaltına aldı. O anlara tanık olan vatandaşların kaydettiği cep telefonu görüntülerinde, tarafların birbirine tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar yer aldı.

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay beraat kararını bozduGazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay beraat kararını bozduGündem
Kaleci krizi, sakatlıklar ve eleştiriler… Fatih Tekke istifa edecek mi?Kaleci krizi, sakatlıklar ve eleştiriler… Fatih Tekke istifa edecek mi?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kavga
Günün Manşetleri
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!