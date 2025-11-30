Tekstil yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi: Şanlıurfa-Diyarbakır yolu kapandı

Şanlıurfa GAP Havalimanı yakınlarında tekstil malzemesi yüklü tır lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı. Ekipler yola saçılan yükü kaldırmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda tekstil malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın ardından yaralanan tır şoförü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırın yola saçılan yükü nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, trafiğin yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, 112 Acil Sağlık personeli ile vatandaşlar da yola dağılan malzemelerin kaldırılmasına destek verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

