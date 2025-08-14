Tezgah tartışması kanlı bitti: İki zabıta memuru bıçakla yaralandı
Çankırı’da izinsiz tezgah açmak isteyen kişilerle zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan iki zabıta memuru hastaneye kaldırılırken, kaçan 5 şüpheli kısa sürede yakalandı
Çankırı’nın Mimar Sinan Mahallesi, Cumhuriyet Mektep Sokak’ta izinsiz tezgah açmak isteyen 1’i kadın, 5 kişi ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine zabıta memurları İ.B. ve B.İ. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı zabıta memurları ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan 1’i kadın 5 şüpheli, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı