THY'den tarihi ikram: Uçuşta dünyanın ilk ekmeğini yolcularına sunacak

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medeniyetin beşiği olarak bilinen Taş Tepeler ile Göbeklitepe'de günümüzden 12 bin yıl önce tarımsal devrimin yaşandığını bildiklerini belirtti.

Bu devrimde en önemli yerin ekmeğe ait olduğuna dikkati çeken Bolat, "Evcilleştirilen buğday ve elde edilen ekmek günlük yaşamda ve toplumsal ritüellerde büyük rol oynamış, bu bölgede yerleşimin, tarımsal üretim tekniklerinin, öğütme ve pişirme yöntemlerinin gelişmesini sağlamış." ifadelerini kullandı.

Bolat, gastronomik anlamda büyük bir sıçrama olan buğday ve ekmeğin tüm inançlar ile dinlerde ne kadar önemli olduğunu bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: