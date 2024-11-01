Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşümde hakkı kısıtlanan sakinler tepkili

Deprem İstanbul’un gerçeği. Sağlam binalarda oturmak her vatandaşın hakkı. Bunun için kentsel dönüşüm büyük önem taşıyor.

İstanbul Topağacı mahallesi sakinleri 2021'de kentsel dönüşüm yapılması için Ümraniye Belediyesi ile sözleşme imzaladı. Ancak belediye tek taraflı sözleşmeleri feshetti. Kentsel Dönüşüme uğrayacak evlerin sahipleri bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. Ancak yeni yükümlülükler getirildi. Hak sahipleri inşaatın başladığı günün maliyeti yerine bittiği günün maliyetinden borçlandırıldı.

Ulusal Kanal'ın görüştüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, bütün finansmanın bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Yetkililer daha önceki sözleşmede yüzde 45 olan kat karşılığı oranında yapılarak yüzde 50'ye çıkarılacağını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Turgay Kutlu, “İkinci sözleşmeyi kabul etmeyenlerin tehdit edildiğini ve insanların korkarak imza attıklarını” öne sürdü:

"Biz %51’i bulduk. Haziran’ın 1’ine kadar size vakit veriyoruz. Gelip atarsanız karlı çıkacaksınız. Atmadığınız taktirde imza atmayanların yerleri rayiç bedelinden satılacak" diyerek tehdit ettiler. Buradaki insanlar anlamıyor korkuyor. Ellerinde bir avuç toprakları var. bu şekilde tehdit ettiğin zaman insanlar koşarak imza atacak tabii. "

Mağdur olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi:

"Millet aç kaldı burada ev yaptı. Yemeğe ekmeği yoktu milletin fakirlikle yoksullukla hepimiz yaptık. Buradaki insanlar hepimiz çok mağduruz. Mağdur durumdayız. Göndersinler buranın içeriğini araştırsınlar. Biz lütfen rica ediyoruz Cumhurbaşkanımızdan."