Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor taraftarlarına saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti

Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına giden taraftar grubuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir taraftarın hayatını kaybettiği, bir taraftarın da yaralandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

BAŞKAN DOĞAN’DAN TEPKİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Doğan, “Samsunspor’umuza destek olmak için yola çıkan taraftar grubumuzun maruz kaldığı saldırıyı kınıyorum. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması ve yaralanan taraftarlarımızın bir an evvel sağlığına kavuşması tek arzumuzdur. Sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, taraftar kafilesi Espiye Gölağzı mevkiindeki bir restoranda yemek molası verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarların alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi.