Trafikte yeni dönem başlıyor: Sürücüler dikkat!

Sürücü belgesi taşıma zorunluluğu sona erdi. Artık ehliyet bilgileri, çipli kimlik kartlarına entegre edilebiliyor. İşlem ücretsiz ve nüfus müdürlüklerinden kolayca yapılabiliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trafikte yeni dönem başlıyor: Sürücüler dikkat!
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Türkiye’de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması kapsamında, sürücü belgesi bilgileri artık Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre edilebiliyor.

Yeni sistem sayesinde trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini fiziksel olarak yanlarında taşıma zorunluluğu ortadan kalktı. Yalnızca kimlik kartını yanında bulunduran sürücüler, tüm resmi trafik işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Bakanlık verilerine göre, şu ana kadar 6 milyon 275 bin kişi bu uygulamadan yararlandı. Uygulama, belge kaybı ya da unutma gibi olumsuzlukların önüne geçerken, denetim süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Entegrasyon nasıl yapılır?

Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine şahsen başvurarak yeni nesil çipli kimlik kartlarına sürücü belgesi bilgilerini ekletebiliyor. Bu işlem tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Yeni tip sürücü belgesi sahibi olanlar, kimlik kartlarına entegrasyon işlemini doğrudan yaptırabiliyor. Ayrıca, yeni kimlik ve yeni ehliyet başvurusunu aynı anda yapan vatandaşlar, bu işlemi tek seferde tamamlayabiliyor.

“Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasıyla birlikte sürücüler hem pratiklik kazanıyor hem de dijitalleşen sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabiliyor.

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