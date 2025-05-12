Traktörler tarlada ama ölüm kıyısında: Koruma sistemleri şart

Tarlalarda ekim ve dikim sezonu hareketlendi, traktörler iş başı yaptı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da traktör kazaları can almaya devam ediyor. Özellikle eski model traktörlerde devrilmeye karşı yeterli önlem alınmaması, ölüm riskini artırıyor.

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Traktörler tarlada ama ölüm kıyısında: Koruma sistemleri şart
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Kumluca Ziraat Odası, çiftçilere önemli uyarılarda bulundu: “Koruma sistemleri hayati öneme sahip, güvenli sürüş eğitimi şart.”

Son günlerde artan traktör kazalarının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten çiftçiler, özellikle devrilme anlarında korumasız traktörlerde hayatta kalmanın neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor. “Eski traktörlerin çoğunda devrilme koruma sistemi yok. Traktör devrildiğinde ölümle sonuçlanan kazalar kaçınılmaz oluyor. Kazaların yüzde 95’i ne yazık ki can kaybıyla sonuçlanıyor” diye konuşan çiftçiler, önlem alınmasının zorunluluk olduğunu dile getiriyor.

Yeni nesil traktörlerde yer alan “ön kol” sistemi, devrilme anında sürücüyü koruyarak hayati bir fark yaratıyor. Bu sistemin eski traktörlere de entegre edilmesinin maliyetli olduğu bilinse de, uzmanlar güvenlik açısından bu yatırımın kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. “Yeni traktörümüzdeki ön kollar sayesinde devrilme anında dönme olmuyor ve sürücüyü koruyor. Bağ, bahçe gibi engebeli arazilerde bu sistem hayat kurtarıyor” diyen çiftçiler, ön kolların önemine dikkat çekiyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise, traktör kullanımında eğitim eksikliğine vurgu yaptı. “Traktörler zor şartlarda çalışıyor; yamaçta, derede, rampada. Özellikle gençler arasında ciddi bilgi eksikliği var. Traktör, hatayı affetmez. Bu yüzden İl Tarım Müdürlükleri ve ziraat odaları tarafından sürüş güvenliği eğitimleri verilmesi şart” diyen Kökçe, eğitim olmadan bu kazaların önüne geçilemeyeceğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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