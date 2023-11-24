Tunceli'de Feci Kaza! Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Tunceli'de Cumhuriyet Mahallesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de Feci Kaza! Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Tunceli'de trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Cumhuriyet Mahallesi oldu.

S.A’nın kullandığı 23 ACE 014 plakalı otomobil, seyir halindeyken şarampole devrildi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın içindekiler, ekiplerin soğuk havada ve engebeli arazide uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci Pisti AçılıyorSabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci Pisti AçılıyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tunceli # trafik kazası
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