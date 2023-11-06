Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenler Gününde İkramiye Talebi

Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler günü için ikramiye talep etti. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen eğitimciler hazırlanan kanun teklifini posta yoluyla milletvekillerine gönderdi.

Türk Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, öğretmenlerin geçim sıkıntısına değindi ve "Öğretmenler gününde ikramiye istiyoruz" dedi.

Türkiye’nin tüm illerinde eş zamanlı eylem yaptıklarını belirten Toksoy, milletvekillerinden beklentilerini açıkladı.

Eğitim politikalarındaki sürekli yapılan değişikliklere dikkat çeken Toksoy, Bakan Yusuf Tekin’e seslenerek “Milli Eğitim” vurgusu yaptı.