Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenler Gününde İkramiye Talebi

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım öğretmenler gününde 1 maaş ikramiye verilmesi talebiyle milletvekillerine kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan teklif posta yoluyla milletvekillerine gönderildi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler günü için ikramiye talep etti. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen eğitimciler hazırlanan kanun teklifini posta yoluyla milletvekillerine gönderdi.

Türk Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, öğretmenlerin geçim sıkıntısına değindi ve "Öğretmenler gününde ikramiye istiyoruz" dedi.

Türkiye’nin tüm illerinde eş zamanlı eylem yaptıklarını belirten Toksoy, milletvekillerinden beklentilerini açıkladı.

Eğitim politikalarındaki sürekli yapılan değişikliklere dikkat çeken Toksoy, Bakan Yusuf Tekin’e seslenerek “Milli Eğitim” vurgusu yaptı.

2024 YKS Tarihi Belli Oldu! ÖSYM Sınav Takvimini Açıkladı2024 YKS Tarihi Belli Oldu! ÖSYM Sınav Takvimini AçıkladıEğitim
# 24 Kasım Öğretmenler Günü # ikramiye # Türk Eğitim-Sen
Çok Okunanlar
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Gazze'de İsrail Askerleri Öldürüldü!
Gazze'de İsrail Askerleri Öldürüldü!
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
Öne Çıkanlar ABD İSRAİL KIŞKIRTMA PEŞİNDE! | Ulusal Haber ABD İSRAİL KIŞKIRTMA PEŞİNDE! | Ulusal Haber Carlo Ancelotti: Arda Güler Yakında Oynayacak Carlo Ancelotti: Arda Güler Yakında Oynayacak