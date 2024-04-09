Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü şu cümlelerle kutladı:

"Birikimimiz, tecrübemiz, kabiliyetlerimiz, teknik kapasitemizle milletimize en üst seviyede güvenlik hizmeti sunmaya devam edecek, terör, organize suçlar, düzensiz göç, uyuşturucu ile mücadele, asayişin ve trafik düzeninin sağlanması başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede milletimizin emri ve hizmetinde olmayı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize teşkilatım ve şahsım adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin göz bebeği olan Türk Polis Teşkilatımızın 179. yıl dönümü kutlu olsun."

CHP'den “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” grupları!CHP'den “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” grupları!Siyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Emniyet Genel Müdürlüğü # Türk Polis Teşkilatı
Çok Okunanlar
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Altını olanlar, altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Altını olanlar, altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması! "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır"
Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması! "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır"
Öne Çıkanlar Türkiye İsrail'e ambargo uyguluyor! | Ana Haber | Gülşah Ekinci Türkiye İsrail'e ambargo uyguluyor! | Ana Haber | Gülşah Ekinci Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı...