Kahramanmaraş merkezli gerlçekleşen ve birçok ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından derneklerin yaptığı yardım ççalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afet bölgesinde yardımlarını sürdüren derneklerden biri olan Türkiye Gençlik Birliği Hatay'da Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştu.