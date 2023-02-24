Türkiye Gençlik Birliği Hatay'da

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından derneklerin yapmaya başladığı yardım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afet bölgesinde yardımlarını sürdüren derneklerden biri olan Türkiye Gençlik Birliği Hatay'da Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştu.

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Kahramanmaraş merkezli gerlçekleşen ve birçok ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından derneklerin yaptığı yardım ççalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afet bölgesinde yardımlarını sürdüren derneklerden biri olan Türkiye Gençlik Birliği Hatay'da Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştu.

# tgb # deprem # yardım

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