Fay Yasası deprem sorununu ne kadar çözer?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından özellikle de faya yakın olan ya da tam olarak altından geçen evlerin uğradığı yıkım dikkat çekmişti. Bu olayın bir daha yaşanmaması fayların bulunduğu alanlara konut yapılmasının önüne geçilebilmesi adına yeni çalışmalar yapılmaya başlandı.

FAY YASASI GELİYOR

Hükümet depremde fay hattı çevresinde yıkıma uğrayan evlerin ardından fayların bulunduğu çevrelere konut yapılmasının önlenebilmesi adına fay yasası hazırlıyor. Ulusal Kanal'da Güne Başlarken programına katılan Jeoloji Müh. Odası Başkanı Hüseyin Alan 'Fay Yasası' ile ilgili merak edilenleri yorumladı.