Türkiye Sigorta’dan “Aile Yılı” kampanyası: Yeni evli çiftlere indirimler

Türkiye Sigorta, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında yeni evli çiftlere yönelik kampanyalarını kamuoyuna duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, kampanya kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) poliçelerinde yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim uygulanacak. Evlilik öncesinde sağlık sigortası bulunan bireyler ise evlilik sonrası eşlerini mevcut poliçelerine dahil edebilecek ve bu işlemde de aynı indirim geçerli olacak. Ödemeler, yıl sonuna kadar peşin fiyatına 12 taksit imkânıyla yapılabilecek.

Türkiye Sigorta, araçlarını güvence altına almak isteyen yeni evli çiftler için de kasko poliçelerinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Bu indirimden, 2025 yılı içinde evlenmiş ve Türkiye Sigorta’dan yeni bir kasko poliçesi yaptıran çiftler yararlanabilecek.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kampanyayla ilgili değerlendirmesinde, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin aile kurumuna verilen önemi yansıttığını belirtti. Ailenin toplumsal yapının temel taşı olduğunu vurgulayan Çakmak, bu kapsamda başlatılan kampanyaların hem sosyal sorumluluk hem de kurumsal vizyon açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çakmak, “Yeni evli çiftlerin hayat yolculuklarına sağlık ve güven içinde başlamalarına katkı sunmak bizim için bir gurur. Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.