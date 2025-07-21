Türkiye’de 6 ilde motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti

MOTOSİKLET SAYISI 6 İLDE OTOMOBİL SAYISINI GEÇTİ

Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı haziran ayı itibarıyla 6 milyon 659 bin 418’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, motosikletlerin sayısı 6 ilde otomobilleri geçti.

Kilis’te motosiklet sayısı otomobilin 3 katı

Kilis’te 13 bin 482 otomobile karşılık 39 bin 134 motosiklet bulunuyor. Böylece motosiklet sayısı otomobilin yaklaşık üç katına ulaşmış durumda.

MOTOSİKLETİN ÖNDE OLDUĞU DİĞER İLLER

– Manisa: 267 bin 502 otomobil, 315 bin 381 motosiklet

– Muğla: 272 bin 403 otomobil, 298 bin 546 motosiklet

– Aydın: 231 bin 773 otomobil, 238 bin 25 motosiklet

– Şanlıurfa: 113 bin 252 otomobil, 115 bin 281 motosiklet

– Iğdır: 7 bin 911 otomobil, 12 bin 456 motosiklet

Bu illerle birlikte, motosiklet sayısının otomobil sayısını aştığı il sayısı 6’ya ulaştı.

EN FAZLA MOTOSİKLET İSTANBUL’DA

Türkiye genelinde en fazla motosiklet 851 bin 382 ile İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u 514 bin 838 motosikletle Antalya, 490 bin 68 motosikletle İzmir takip ediyor.

EN AZ MOTOSİKLET ARDAHAN’DA

En az motosiklet sayısına sahip il ise 1078 ile Ardahan oldu. Ardahan’ı Tunceli (1713), Hakkari (1782), Bingöl (2017) ve Bitlis (belli değil) izledi.

TRAFİKTEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI 32 MİLYONU GEÇTİ

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 32 milyon 366 bin 546 olarak açıklandı. Bunun 16 milyon 739 bini otomobil, 6,6 milyonu ise motosiklet.