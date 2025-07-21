Valilik açıklama yaptı! Sakarya’da yangın ne durumda?

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz akşam saatlerinde çıkan orman yangını, çevre illerden de takviye ekiplerin katılımıyla yoğun bir şekilde müdahale edilen bir felakete dönüştü. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangına ilk andan itibaren müdahale edildiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek veriliyor. Karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel görev alıyor. Yangına müdahale sürecinde orman ekipleri, itfaiye ve diğer ilgili kurumların koordineli çalıştığı kaydedildi.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya Valiliği, yapılan müdahaleler sonucunda yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü, ekiplerin büyük bir özveriyle sahada çalıştığı belirtildi.

Yangın bölgesine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya’nın da intikal ettiği açıklandı. Yetkililer sahadaki ekiplerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve kurumlar arası koordinasyonu sağladı.