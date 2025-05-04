Vatan Partisi ile kahvaltıda buluştular: İşçiler siyasete davet edildi

Altındağ Belediyesi’nde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, Vatan Partisi’nin düzenlediği kahvaltıda buluştu. İşçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a “Güçlünün değil, haklının yanında olun” çağrısında bulundu.

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Vatan Partisi ile kahvaltıda buluştular: İşçiler siyasete davet edildi
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AK Partili Altındağ Belediyesi’nde çalışırken sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, Vatan Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve MYK Üyesi, İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık da katıldı.

İşçiler, yaşadıkları mağduriyeti ve direnişlerini dile getirerek, Ramazan ayı boyunca “ikna odaları” kurulduğunu ve sendikadan ayrılmamaları halinde işten çıkarılacaklarının kendilerine söylendiğini ifade etti.

Direnişin öncülerinden Fatih Çınar, “Çalışma Bakanı da güçlünün değil, haklının yanında yer almalı” diyerek tepki gösterdi. Oğuz Özen ise bir buçuk aydır direnişte olduklarını belirterek, “Haksız şekilde işten çıkarıldık. Kiramızı ödeyemez hale geldik. Bu zulüm artık son bulmalı” dedi.

İşçiler, Bakan Işıkhan’ın 1 Mayıs’ta Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi ziyaret etmesini de eleştirdi. “Biz Çalışma Bakanı’nın bizi ziyaret etmesini beklerken, kendisi yumruk atan belediye başkanının yanına gitti” diyen Kaan Büyüközdemir, Bakan’a “Bizim de derdimizi dinleyin” çağrısında bulundu.

"İşçilerin siyasette söz sahibi olması şart"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, tüm siyasi partilerin yönettikleri belediyelerde hem yolsuzluğa bulaştığını hem de emekçilere karşı düşmanca tavır sergilediklerini öne sürerek, “Bu haksızlıklar ancak işçilerin siyasete girmesiyle değişir” dedi.

Reyhan, işçileri Vatan Partisi saflarına katılmaya çağırarak, “Hak mücadelesini siyasi alana taşımalıyız. Vatan Partisi, işçi sınıfının partisidir ve sizleri mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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