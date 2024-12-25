Vatan Partisi İstanbul yılbaşı yemeği 27 Aralık’ta

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'in katılımıyla yılbaşı buluşması gerçekleştiriyor. İl Başkanlığınca yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Yılda İktidar Yürüyüşünde Güçlü İstanbul Örgütü için buluşuyoruz!

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek'in katılımıyla düzenleyeceğimiz yılbaşı yemeğine tüm halkımız davetlidir.

🗓️ 27 Aralık Cuma

⏰ 19.00

📌 Salon Figaro (Hürriyet Mah, Dr. Cemil Bengü Cd. No:15 Kat:6, Kağıthane)

Bilet satın almak için iletişim: 05305649689

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da “Yeni Yılda İktidar Yürüyüşünde Güçlü Ankara” sloganıyla 21 Aralık’ta buluşma yapmıştı. Taş Mahal Salonu’nda düzenlenen yemeğe Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve dernek başkanları, kitle önderleri iş ve akademi dünyasından isimler katılmıştı.

Gece de konuşan Vatan Partisi Lideri Perinçek, yeni yılın arkada kalan yıllar gibi olmayacağının altını çizerek “Şimdi emekçilerimizin, Türk milletinin hükümet olarak tarihe damga vuracağı bir döneme giriyoruz. Herkes bu döneme hazır olmalı. Sizleri bu dönemin görevlerinde kahraman olmaya davet ediyorum.” demişti.