Yağmur, İstanbul'da hayatı felç etti!

İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 75'e ulaştı.