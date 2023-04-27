Yağmur, İstanbul'da hayatı felç etti!

İstanbul'da etkisini sürdüren yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaşırken, ana arterlerde ve köprülerde yoğunluk oluştu.

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İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 75'e ulaştı.

Kaynak: DHA

# İstanbul # istanbul # yağmur # Trafik

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