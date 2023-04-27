Yeşil Sol Parti Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırdı

HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, Yeşil Sol Parti ve HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan Yeşil Sol Parti/HDP'liler tarafından darbedildi.

2019 yılında kaçılan oğlu için mücadele eden babaya hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi.

Celil Begdaş, HDP'lilerin saldırısından polisin müdahalesiyle kurtuldu. HDP'lilerin Diyarbakır merkezli PKK operasyonunda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yaptığını o sırada bazılarının 'Bizi sen mi şikayet ettin' diyerek kendisine sataştıklarını söyledi.