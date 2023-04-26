Mardin'de Vatan Partisi rüzgârı esti

Vatan Partisi Mardin’de seçim çalışmalarını hızlandırdı. Kızıltepe’de seçim bürosu açılışı yapıldı. Halaylar çekildi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Çözüm Vatan Partisi'de" dediler.

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Mardin Kızıltepe Vatan Partisi rüzgarı esti.

Kızıltepe'de seçim bürosu açılışı yapıldı.Halaylar çekildi.

6 aday Türkiye'nin önündeki sorunların çözümü için Meclis'e girmek istiyor.

Açılışta Kürtçe konuşan Mardin İl Başkanı Zeynettin Bozan sistemin çöktüğüne vurgu yaptı.

Tarım bölgesi olan ilçede açılışın gündemi DEDAŞ oldu. Vatan Partisi Mardin 1. Sıra Milletvekili Adayı Hüsamettin Işık şehrin bir numaralı sorununun DEDAŞ olduğuna dikkat çekti.

Açılışa Kızıltepeliler de yoğun ilgi gösterdi. Ulusal Kanala konuşan vatandaşlar şehrin onlarca sorunu olduğunu bu sorunları Vatan Partisinin çözebileceğini anlattı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# mardin # vatan paritsi

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