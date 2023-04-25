CHP'li İzmir Belediyesi işçilere bayram ikramiyesini ödemedi: Akıllara Kılıçdaroğlu'nun 15 bin vaadi geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kasası alarm veriyor. Ramazan bayramı öncesi işçi ve memurlara ödenmesi gereken bayram ikramiyeleri yatırılamadı. Tunç Soyer yönetimi 18 bin işçi, 7 bin memuru mağdur etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kasası 4 yıldır açık veriyor. Belediye, ödemeleri yapmakta zorlanıyor. Bu kriz doğrudan emekçilere yansıyor. Soyer yönetimi çalışanların toplu sözleşmeden doğan haklarını yerine getirmekte zorlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN'da 11 bin işçi ile 7 bin İZENERJİ çalışanı bayram öncesi ödenmesi gereken ikramiyelerini alamadı. İşçiler Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki memurlar da bayram ikramiyelerini alamadı. 7 bin kamu çalışanının hesabına bayram öncesinde 2 bin 300 lira yatırılması gerekiyordu. Ancak ikramiyeler ödenmedi.

15 Milyon emekliye 15 bin lira bayram ikramiyesi vereceğini vaadeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 18 bin işçi ve 7 bin memurun bayram ikramiyelerini vermemesi tepkilere yol açtı. Kamuoyuna resmi açıklama yapılmazken sendikaların emekçileri bilgilendirdiği belirtildi.