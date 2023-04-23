23 Nisan coşkusu tüm yurdu böyle sardı

23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı. En özel görüntülerden biri de Hatay'dan geldi. Depremzede çocuklar Türk bayraklarıyla "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarıyla yürüdü.

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Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği günün yıl dönümünde coşku hakimdi.

Yurdun bir çok noktasında tören yapıldı. Atatürk büstlerine çelenk konuldu. Ardından halk oyunları oynandı, çeşitli gösteriler yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler eğitim gördükleri okulun bahçesine gidip, 23 Nisan'ı kutladı.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, okul bahçesinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Vali Hulusi Şahin'in koltuğunu öğrencilere devretti. Öğrenciler sağlam binaların inşa edilmesini istedi.

Jandarma Genel Komutanlığı 23 Nisan'a özel video hazırladı.

Paylaşımda "Bugünün küçüğü, yarının büyüğü kıymetli çocuklarımız; Sizleri çok seviyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 23 Nisan

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