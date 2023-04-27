Cumhuriyet öğretmenine tarikat kumpası: İstiklal Marşı’nı ezberletmek suç sayıldı

28 yıllık öğretmen Fatma Doğanbey, tarikatın hedefi oldu. Doğanbey, tarikat mensuplarının sınıfına girip propaganda yapmasına karşı çıktı. Disiplin soruşturması henüz sonuçlanmadan, sürgün yedi.



Doğanbey'e öğrencileri ve velileri sahip çıktı. Fatma öğretmen, 26 yıldır görev yaptığı Hanefi Aytekin İlkokulu’nda birden bire soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Eğitim İş Konya Şubesi olayın iç yüzünü araştırmaya başladığında ise Fatma öğretmenin tarikat yurduna öğrenci toplayan kişilerin sınıfına girmesine izin vermediği için başına bu işlerin geldiğini öğrendi.



Fatma Doğanbey, velilerinin ifadesiyle "hayatını öğrencilerine adamış 28 yıllık idealist bir öğretmen. Bütün ömrü; Cumhuriyet değerlerini benimsemiş, Atatürk’ün izinden giden, vatanına ve milletine faydalı, ahlaklı öğrenciler yetiştirmekle geçmiş öğretmen."



Fatma öğretmenin sınıfta "farklı kökenlerden öğrencilere karşı ayrımcılık" yaptığı iddia edildi. Suçlamalar, tek bir velinin somut olmayan ‘his’lerine dayandırıldı.



Fatma öğretmene yöneltilen bir diğer suçlama ise “Çocuklara yaşının çok üstünde bir lise öğrencisinin yapması gereken ezberler verilmesi”... Fatma öğretmen, Milli bilinç kazandırmak için İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyenlere hediye vereceğini duyuruyor. Veliler Fatma öğretmene yönelik bu suçlama karşısında şaşkın, "Bu durumda, İstiklal Marşı okuma yarışması düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı da suç mu işliyor?" diye soruyor.

Taleplerini yönetime iletmek için okula gittiklerinde Müdür Hüseyin Mucuk’un sert tepkisiyle karşılaştılar. Bir veli, "Okul müdürü bizi tersledi, polis çağırarak okula girişimizi yasakladı." dedi. Bir diğer veli ise "Müdürün yanına gittik bizi kapı dışarı etti, başınızı yakacaksınız diyerek vazgeçirmeye çalıştı. Hafta başında ise Fatma öğretmeni şikayet eden O.T isimli veli okul bahçesinde ve belinde silahla müdürle beraber çocukların içinde geziyordu.” iddiasını dile getirdi.



Eğitim İş Konya Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, Aydınlık'a yaptığı açıklamada, Fatma öğretmenin bir yıl önce tarikat mensuplarının sınıfına girmesine izin vermeyerek arı kovanına çomak soktuğunu söyledi.



Veliler ve yetiştirdiği öğrencileri Fatma Doğanbey'in okuldan uzaklaştırıldığını duyunca, Doğanbey'e destek mesajları yayımladı. Bazıları da CİMER'e şikayette bulundu.







