Yaş çayda açıklanan fiyat tepki topladı: Üretici zararına çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaş çay alım fiyatı 2024 yılı için kilogram başına 25 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Ancak açıklanan rakam, yaklaşık 1 milyon çay üreticisini hayal kırıklığına uğrattı.

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Yaş çayda açıklanan fiyat tepki topladı: Üretici zararına çalışıyor
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Geçen yıl yaş çay alım fiyatı 19 lira olarak açıklanmıştı. Üretici bu yılki artışa rağmen, maliyetlerin 24 ila 26 lira arasında olduğunu belirterek, açıklanan fiyatın zarar anlamına geldiğini vurguladı.

"Bu açıklama sosyal medyadan yapılmaz, Rize’ye gelip üreticiye bakacaksınız" diyen çay üreticileri, yetkililere seslendi.

Çiftçiler, budama, gübre, nakliye, ot temizliği ve işçilik gibi giderleri hesapladıklarında mevcut fiyatın altında ezildiklerini dile getirdi.

“Maliyetimizi karşılamıyor. Kendileri hesap yapıp kendileri karar veriyor” diyen üreticiler, verilen fiyatın gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.

Rize Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy da durumu şu sözlerle özetledi:

“Budama, nakliye, ot temizliği, gübre, işçi giderleri… Bunların altından bu rakamla nasıl kalkacağız?”
Üreticinin beklentisi kilogram başına 30 ila 35 lira arasındaydı. Ancak açıklanan fiyat, bu beklentilerin oldukça altında kaldı. Girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak, yaş çay alım fiyatının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

"Bu fiyat revize edilmeli, yoksa üretici üretimden çekilir" uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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Yaş çayda açıklanan fiyat tepki topladı
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