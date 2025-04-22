Yaşam maliyeti en yüksek şehirler belli oldu: İşte ilk 8 il
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşam maliyetlerine ilişkin en güncel verileri paylaştı. Açıklanan listeye göre, Türkiye’nin en pahalı şehirleri sıralandı. Zirvede ise sürpriz olmayan bir şehir yer aldı.
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TÜİK verilerine göre, yaşam maliyetlerinin en yüksek olduğu şehir İstanbul oldu. Türkiye’nin en kalabalık ve büyük metropolü olan İstanbul’un yaşam maliyeti artış oranı, yüzde 14,75 olarak kayıtlara geçti.
Konut fiyatlarındaki artış, ulaşım giderleri, temel tüketim ürünleri ve hizmet maliyetleri İstanbul’u zirveye taşıyan ana faktörler arasında yer aldı. Artan yaşam giderleriyle birlikte kentte yaşamak her geçen gün daha zor hale geliyor.
İstanbul’un ardından ikinci sırada İzmir yer aldı. Ege'nin incisi İzmir’in yaşam maliyeti artış oranı yüzde 9,4 olarak ölçüldü. Üçüncü sırada ise başkent Ankara bulunuyor. Ankara’daki yaşam maliyeti artışı yüzde 6,62 olarak belirlendi.
TÜİK’e göre Türkiye’nin yaşam maliyeti en yüksek 8 şehri şöyle sıralandı:
İstanbul – %14,75
İzmir – %9,4
Ankara – %6,62
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova