Yolun ortasında bulunan kanal ölüme sebebiyet! Korkuluksuz kanal sürücülerin korkulu rüyası

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Pizok TOKİ evlerine giden yolun ortasında yer alan korkuluksuz kanal, tehlike saçıyor. Vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Yolun ortasında bulunan kanal ölüme sebebiyet! Korkuluksuz kanal sürücülerin korkulu rüyası
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İlçeye bağlı Esentepe Mahallesinde, 7 yıl önce yapılan Pizok TOKİ anayolu ortasında korkuluksuz kalan kanal, sürücülerin adeta korkulu rüyası haline geldi. Bölge yerleşim alana geçilmesiyle trafiğe açılan yolun ortasında geçen kanal kenarında herhangi bir bariyer veya korkuluğun bulunmaması tehlike oluştururken, sürücüler ise duruma tepki gösterdi.

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''ACİLEN ÖNLEM ALINSIN!''

Araç sürerken mevcut yerde korkulu anlar yaşadıklarını aktaran Hanler Safalı isimli sürücü, “Esentepe Mahallesinde bulunan çift şeritli yolun ortasında kalan kanalın kapanması için acilen önlem alınsın.

Yolun ortasında bulunan kanal ölüme sebebiyet! Korkuluksuz kanal sürücülerin korkulu rüyası - Resim : 2Çünkü resmen tehlike saçıyor burası. Bu yol kış mevsiminde yokuşlu olduğu için araçlar kayıyor ve bu kanalın bu şekilde açık olması daha büyük felaketlere neden olabilir. Yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Yolun ortasında bulunan kanal ölüme sebebiyet! Korkuluksuz kanal sürücülerin korkulu rüyası - Resim : 3Okul taşımacılığı yapan Naim Şener isimli sürücü de, “Buradaki okulun faaliyete geçmesiyle bu yol sürekli trafiğin akış olduğu yerdir.

Yolun ortasında bulunan kanal ölüme sebebiyet! Korkuluksuz kanal sürücülerin korkulu rüyası - Resim : 4Yolun ortasında kalan korkuluksuz kanal resmen tehlike saçıyor. Yetkilerin acilen buna önlem alınması lazım” ifadelerini kullandı.

# kanal # ölüm # Trafik # Sürücü
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