Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

- Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir.

Vali Özkan'dan yaralılara ziyaret açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi. Özkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan şunları söyledi:

- Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz.

Basın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu: