Zonguldaklı madenciler havalimanında böyle karşılandı: "Kahramanlar hoş geldiniz"

Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü. Zonguldak Havalimanı'nda "Kahramanlar hoş geldiniz." anonsu yapıldı. Trabzon'dan kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri ise, döndükleri kentte çiçeklerle karşılandı.

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Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden maden işçilerinden 116'sı, Zonguldak'a döndü.

Askeri uçakla kente dönen madencileri, Zonguldak Havalimanı'nda aile ve yakınları karşıladı.

O sırada havalimanında "Kahramanlar hoş geldiniz." anonsu yapıldı.

Madenciler daha sonra otobüslerle Zonguldak ve Bartın'a gitti.

Trabzon'dan yardım ve kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri ise, döndükleri kentte çiçeklerle karşılandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 bin 283 personel ve 319 iş makinesi bölgeye gitti. Afet bölgesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 39 itfaiye personeli, 14 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına yardım eden köpek dostu "Rita"nın da 3 kişiyi göçük altında tespit ettiği belirtildi. Rita'nın tasmasına da bir buket çiçek takıldı.

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