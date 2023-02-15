Vali Yazıcı açıkladı: Antalya'da depremzede sayısı ne kadar?

Türkiye kenetlendi Asrın Felaketinden doğan yaraları birlikte sarmaya devam ediyor. Önemli ihtiyaçların başında barınma geliyor. Bu kapsamda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte ve ilçelerde misafir edilen depremzede sayısının 72 bini bulduğunu açıkladı.