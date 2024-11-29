Zonguldak’ta 13 katlı apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, 13 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında, apartman sakinleri tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zonguldak’ta 13 katlı apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
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Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki 13 katlı apartmanın çatısında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Durumu fark eden apartman sakinleri, hemen durumu yetkililere bildirdi.

Yangın ihbarının ardından, çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kozlu, Zonguldak ve Kilimli Belediyeleri’ne ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere hızla olay yerine geldi. Bu sırada, Kozlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak için apartmanın bulunduğu sokağın giriş çıkışlarını kapatarak önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, yangına merdivenli araçlarla ulaştı ve yaklaşık 1,5 saat süren yoğun bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangından etkilenen apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen bazı sakinler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca UMKE ve AFAD ekipleri de bölgedeki çalışmalara destek verdi.

Yangının kesin çıkış sebebi, olay yerinde incelemeler yapan uzman ekipler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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