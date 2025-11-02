Zonguldak’ta kahvehanede dehşet! Psikolojik sorunları olan emekli polis rastgele ateş açtı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen emekli polis Okan Ö., köy kahvesinde elindeki av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Okan Ö. daha sonra adliyeye giderek teslim oldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde, emekli polis Okan Ö. (42) elindeki av tüfeğiyle köy kahvesine girerek rastgele ateş açtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Saçmaların isabet ettiği kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kasım Özcan ve Aydın Özbakış kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gökhan G. ve Hüseyin G. tedavi altına alındı.

Saldırgan Okan Ö., olaydan bir süre sonra Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Jandarma ekipleri olayda kullanılan av tüfeğine el koydu.

Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenilen Okan Ö. hakkında jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçede büyük üzüntü yarattı.

