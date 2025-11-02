Ölüler Günü Festivali’nde korkunç anlar! Süpermarketteki patlamada 23 kişi öldü

Meksika’nın kuzeybatısındaki Hermosillo kentinde bulunan Waldo’s adlı zincir süpermarkette, Ölüler Günü Festivalisırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede mağazayı sarmasıyla festival büyük bir paniğe dönüştü.

Sonora Valisi Alfonso Durazo, “Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim.” dedi. Durazo, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı.

Eyalet Başsavcısı Gustavo Salas Chávez ise adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bazı yerel medya kuruluşları olayın elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini aktardı. Belediye yetkilileri ise olayın bir saldırı olmadığını açıkladı.