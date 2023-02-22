Bakan Varank AB Komisyonu heyetiyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Son Güncelleme:

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, AB temsilcileri, depremin yol açtığı can kaybı ve yıkım nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

AB tarafından, toparlanma sürecinde Türkiye'ye yardım için yakın işbirliği vurgusu yapıldı.

AB ile Türkiye arasında mevcut işbirliği ve deprem sonrası dönemde AB üyesi ve aday ülke konumundaki ülkeler için afet sonrası süreçlerde devreye alınan AB'nin dayanışma fonu ve Uluslararası Donörler Konferansı kapsamında yeni kaynaklar geliştirilebileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank # abd # komisyon

Benzer Videolar

"11 binden fazla personel geldi" "11 binden fazla personel geldi"
Ülkelerinde böyle karşılandılar Ülkelerinde böyle karşılandılar
“Avrasya Yeni Dünyanın kurucusudur” “Avrasya Yeni Dünyanın kurucusudur”
Uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor Uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor
Depremzedelere Azerbaycanlı kadın askerlerden psikolojik destek Depremzedelere Azerbaycanlı kadın askerlerden psikolojik destek
Çavuşoğlu'ndan Rusya tehdit açıklaması Çavuşoğlu'ndan Rusya tehdit açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Blinken'a PKK uyarısı Çavuşoğlu'ndan Blinken'a PKK uyarısı
"Şartlara bağlanarak almamız mümkün değil" "Şartlara bağlanarak almamız mümkün değil"
Bakü sokaklarında Türkiye'ye destek mesajları Bakü sokaklarında Türkiye'ye destek mesajları
Kazak arama kurtarma ekibi ülkelerinde böyle karşılandı Kazak arama kurtarma ekibi ülkelerinde böyle karşılandı
Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken yan yana Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken yan yana
Dost patiler can kurtarmada umut oldu Dost patiler can kurtarmada umut oldu
Çok Okunanlar
1 ABD'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması
2 Depremde oluşan dev yarık mahalleyi ikiye böldü!
3 Deprem bölgesinde hava durumu
4 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
5 Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul Depremi açıklaması