CİA elemanı Henri Barkey'den seçim senaryosu: "Yeni hükümet Suriye'deki ABD'yi kabul eder"

ABD İstihbaratı Türkiye'de seçim öncesi "turuncu tertip" senaryolarına odaklandı. CIA görevlisi Henri Barkey, 'Tayyip Erdoğan'ın kaybettiği' bir seçim tablosunu değerlendirdi.

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Henri Barkey, 'CHP önderliğinde kurulacak yeni hükümete ABD ve Avrupa'dan destek geleceğini belirten Barkey, “Washington ile yeni hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki ABD varlığı konusunda anlaşması daha olası.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de casusluktan yargılanan ABD istihbaratının Türkiye uzmanı Henri Barkey, Türkiye'de seçim sonuçları üzerine analizler kaleme almaya başladı. The National Interest sitesinde yayınlanan ilk yazısında Barkey, 'Tayyip Erdoğan'ın kaybettiği' senaryoyu değerlendirdi.

Barkey, yazısında Erdoğan'ın kaybetmesi halinde Türkiye'yi çalkantılı günlerin beklediğini savundu. “CHP ve liderlik ettiği muhalefet koalisyonunun vaat ettiği yapısal-siyasi değişiklikler tam bir rejim dönüşümünü temsil etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Barkey, yeni hükümette ekonomideki sorunların çözümü için yabancı yatırımlar ve dış desteklere işaret etti. “bu desteğin esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan gelmesi muhtemeldir.” Dedi. Yeni hükümetin, özellikle ekonomideki sorunları çözmek için Batı ile ilişkilerini geliştirmeye odaklanacağını vurguladı.

Barkey, yazısında yeni hükümetin Suriye planının içinde ABD'nin de olacağını işaret etti. “Washington ile Ankara’nın Suriye'nin kuzeyindeki ABD varlığı konusunda anlaşması daha olası.” ifadelerini kullandı.

CIA görevlisi Henri Barkey, yazısını, "Avrupa ve ABD, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde otoriterleşmeye giden yolu tersine çevirdiğini görmek istiyor. Bu amaçla yeni hükümete mümkün olduğunca uzlaşmacı davranmak çıkarlarına olacaktır.” değerlendirmesiyle noklaladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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