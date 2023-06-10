Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # UEFA # Aleksander Ceferin

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