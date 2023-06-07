Dr. Mehmet Perinçek değerlendirdi: Hakan Fidan nasıl bir politika izleyecek?

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan göreve "milli dış politika" söylemleri ile geldi. Peki Fidan'ın dosyasında hangi başlıklar var? Türkiye yeni dönemde dış politikada nasıl bir yol izlemeli? Milli dış politika hayata geçirilebilecek mi? Ayrıntıları sizler için derledik.

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Milli dış politika vurgusu yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önünde yeni dönemde birçok başlık bulunuyor.

Fidan’ın dış politikada “milli politika vizyonunu” sürdüreceğine yönelik açıklamalarının sınanacağı iki önemli alan var. İlki İsveç’in NATO’ya üyeliği gündemdeyken Türkiye’nin nasıl bir tavır alacağı.

12 Haziran’da yapılacak Türkiye, NATO, İsveç görüşmesi Türkiye’nin dış politika takvimindeki en yakın görüşme. Bu görüşmenin ardından da 11-12 Temmuz’da Litvanya’da NATO liderler zirvesi yapılacak. Tüm bunlar gündemdeyken Ukrayna’da ise NATO ile uyum politikasından vazgeçilmesi gerekiyor.

Hakan Fidan’ın da aktörlerinden biri olduğu Suriye ile normalleşme süreci de devam ediyor. 4’lü dışişleri bakanları düzeyinde yürütülen sürecin liderler düzeyine ulaşması bekleniyor. Suriye’de terörün temizlenmesi için de Şam ile iş birliği yapılması gerekiyor.

Bir yandan da Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinin ardından F-16 satışıyla ilgili senatodan gelen açıklamalar var. ABD, F-16 satışının yapılması için Erdoğan’ın saldırgan tutumunun değişmesi gerektiğini söylüyor.

ABD’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de gerginliği artırmasıyla da Türkiye ve Yunanistan arasında gerginlik hakimdi. Ankara, bu gerginliğin azaltılması için bazı tatbikatların düşük seviyede yapılacağını açıkladı.

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