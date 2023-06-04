Erdoğan ile Stoltenberg görüştü: 12 Haziran'da zirve düzenlenecek

3 Haziran’da Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (Yan Sıtoltınberg) önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katıldı. Stoltenberg, ardından İstanbul’a geçti.



Erdoğan, Stoltenberg’i Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul etti. 1 saati aşkın süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.



NATO Genel Sekreteri, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Stoltenberg, 12 Haziran’da NATO, Türkiye ve İsveç’in bir araya geleceğini duyurdu:

- Madrid'deki anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizma kapsamında 12 Haziran'da bir araya geleceğiz. NATO'ya üyelik İsveç'i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi güçlü yapacaktır. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.





Stoltenberg, İsveç’in terörle mücadelede somut adımlar attığını da iddia etti. İsveç’teki PKK eylemlerinin amacının NATO üyeliğini engellemek olduğunu öne sürdü:

- Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi, somut adımlar attı, yasalar değişti. İsveç'teki gösterileri organize edenler İsveç'in NATO'ya katılmasını engellemeye çalışmaktadırlar. NATO'yu zayıflatmak istemektedirler.





Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini Nisan ayında onaylamıştı. Ancak Ankara, İsveç’in NATO üyesi olması için somut adımlar görmek istediğini kaydetmişti.