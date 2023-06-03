Mehmetçik Kosova'ya gidiyor: NATO talep etti MSB gönderdi

Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine "ihtiyat birliği" olarak Kosova'ya gidiyor. Milli Savunma Bakanlığı, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun görevlendirildiğini açıkladı. Mehmetçiğin 5 Haziran’a kadar Kosova’daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi bekleniyor.

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Mehmetçik, Kosova’ya gidiyor. Lüleburgaz’da konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı bir komando taburu hazırlıklarına başladı.

Kosova’nın kuzeyinde Sırp halkı ile NATO güçleri karşı karşıya geldi ve 30’dan fazla asker yaralandı. Bunun üzerine NATO, bölgeye ek asker gönderme kararı aldı.

İtalya’daki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Türkiye’den asker talep etti. Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun talebine olumlu karşılık verdi. Türkiye, bir komando taburunu Kosova’ya gönderme kararı aldı. Komandoların 5 Haziran’a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal edeceği ve “ihtiyat birliği” olarak görev yapacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye’de parti liderlerinden yalnızca Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kosova’daki NATO ayrılıkçılığına karşı Sırpların ayağa kalkışını değerlendirmişti. Tayyip Erdoğan yönetimini uyaran Perinçek, Mehmetçiğin insanlığa karşı silah kullanamayacağını vurgulamıştı.

Yugoslovya’nın mirasçısı Sırbistan’a NATO’nun 1999’da müdahalesiyle, Kosova’nın idaresi ayrıldı. 24 yıldır düşük yoğunluklu şekilde devam eden Sırbistan – Kosova gerilimi Ukrayna Savaşı ile yükselişe geçti. Kosova’nın kuzeyinde yaşayan Sırplar, 3 belediyedeki yerel seçimi boykot etti. Bin oy alan adaylar başkanlık görevine başlayınca Sırplar protestolara başladı. Ayrılıkçı Kosova yönetimi NATO’dan destek istedi. NATO kuvvetleri belediye binalarını tel örgülerle çevirdi. Bunlara rağmen Sırp halkı NATO kuvvetleriyle karşı karşıya geldi. 30 NATO askeri yaralandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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