Türk askeri KFOR'a katıldı: Sırbistan-Kosova hattında gerilim

Balkanlar’da kaos planı işlerken Türkiye, sıcak çatışma hattında NATO’nun şemsiyesi altında konumlanıyor.

Lüleburgaz’dan yola çıkan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburu Sırbistan sınır hattında konumlandı.

İntikalini tamamlayan Türk komandosu sözde barış gücü KFOR ile ihtiyat birliği olarak görev yapacak.

Sırbistan ordusu sınır hattında, KFOR ve Kosova polisi gücü Sırp belediyelerinin etrafında bekleyişini sürdürüyor. Priştine ise ABD’ye biat yarışında polemik yaşıyor.

Kosova yönetimine tepkili muhalef ABD ile birlikte adım atılmasını istiyor. Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi PDK Genel Başkanı Memli Krasniqi, Başbakan Albin Kurti’nin ABD’yi güçlendirdiğini söyledi, uluslararası ortaklarla koordine olmadan eylemlerin başarısız olacağını savundu. “ABD ile ilişkimiz kutsal olduğu için en önemlisi o.İlişkimiz kutsal olduğu için onu tehlikeye atmanıza izin vermeyiz." diye konuştu.

Avrupa ise rahatsız. Ukrayna’ya yenemeyen Batılı ülkeler yeni bir cepheye dahil olmak istemiyor. AB'den Kosova yönetiminden talimatlarına uymasını istiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yine kameralar karşında geçti, 3 ana başlıkta öneriler yaptı. Sırp nüfusun seçime katılmasının sağlanarak seçimlerin yenilenmesini, polislerin belediye binalarının çıkmasını istedi. “Ayrılıkçı söylemlerin kesilmeli” diyen Borrell, AB’nin sert tedbirler alacağını kaydetti.