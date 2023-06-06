Mısır'la ilişkilerde kritik gelişme

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısri el-Yevm gazetesine verdiği röportajda Türkiye-Mısır ilişkilerine dair önemli açıklamalar yaptı.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, seçimi kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik ettiğini hatırlatan Şen, "Liderler, diplomatik ilişkilerin üst düzeye çıkarılması konusundaki arzularını dile getirdi.” dedi.



Büyükelçi Şen, yakın zamanda Türkiye ile Mısır arasında karşılıklı olarak büyükelçilerin atanacağını açıkladı.



Büyükelçi Şen, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Semir’in de yakın zamanda resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geleceğini açıkladı.



Türkiye’den de farklı sektörlerden iki heyetin Mısır’a gideceğini aktaran Şen, iki ülke arasında yaklaşık 1 yıl içinde yatırım ve turizm alanındaki iş birliğinde önemli bir artış yaşanacağını söyledi.