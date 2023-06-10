Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ve Azerbaycan'a gidiyor: Yurt dışı ziyaret tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı, 28 Mayıs seçimleri sonrası yurt dışı temaslarına başlıyor. İlk iki durak belli oldu. Gelenek bozulmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Haziran Pazartesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ortak gündem ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atılacaka dımlar ve Doğu Akdeniz.

Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Azerbaycan olacak.

Cumhurbaşkanı, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, ikili ilişkiler ve işbirlikleri masada olacak. İki lider görüş alışverişinde bulunacak.