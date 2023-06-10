İyi Parti'den CHP'ye "büyükşehir" şartı: İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan açıklama geldi

Dağılan altılı masanın yerel seçimde ne yapacağı şimdiden tartışılmaya başladı. İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan iş birliği için "büyükşehirler" şartı geldi. Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İyi Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapabileceğini söyledi.

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Seçim öncesi büyük tartışmaların yaşandığı altılı masada, seçim sonrasında da sular durulmuyor.

Yenilgi sonrası gelen tepkiler yerini istifa seslerine bıraktı.

Peki, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde altılı masa ittifak stratejisini yine yürütecek mi? İşte bu sorunun yanıtına ilişkin İyi Parti'den bir açıklama geldi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, iş birliği için "büyükşehirler" şartı getirdi. Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İyi Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapabileceklerini söyledi.

Erhan Usta, "Hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

# İyi Parti # chp # altılı masa

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