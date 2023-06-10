TGB'den üye seferberliği: Yurdun dört bir yanına masa açtılar

Türkiye Gençlik Birliği Türkiye'nin dört bir yanında üye atağına geçti.

"Gençlik Birliğe Tam Bağımsız Türkiye" sloganı ile başlatılan üye kampanyası kapsamında İzmir'de çalışmanın adresi Karşıyaka oldu. TGB Genel Sekreteri Samet Kunt neden bu kampanyayı başlattıklarını anlattı.

- Türk gençliği birlik olmak istiyor. Hani temelde? Atatürk tam bağımsızlık temelinde birlik olmak istiyor. TGB sağ sol ayrımı yapmadan tam bağımsızlık temelinde Türk gençliği birleştiriyor. Rakipsiz olduğu için her mili meselede Türk gençliğine liderlik ettiği için TGB'ye üye oluyor. 5 günde bin arkadaş üye oldu. Türkiye genelinde bin kişi üye oldu. Cumhuriyet düşmanlarının Meclis'e girdiği süreçte NATO genel sekreterinin geldiği koşullarda Mehmet Şimşek gibi insanların yeniden getirildiği ortamda TGB hareketsiz kalamazdık. Yazlıklara gidemezdik.

- İlk dört günde 100 genç üye oldu. Bugün hedefimiz 200'e ulaşmak. Alsancak ya bir de Karşıyaka'da açtık. Bundan sonra birçok yerde daha açacağız. Birçok grup var ama Atatürkçü tek grubu burada gördüm.

Ankara'da ise Kızılay, gençlerde doldu. Kızılay Meşrutiyet Caddesi'nde üye masası açıldı. TGB Ankara İl Sekreteri Furkan Olga, Ankara'daki çalışmaları anlattı. TGB liselilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Raşit Ekinci de liseliler nezdinde çalışmayı paylaştı

- Liseliler bugün sistemin en çok zora soktuğu öğrenci kitledi. Liselilerin de örgütlenmesi her geçen gün artıyor.

- 4 günde 166 arkadaşımız üye oldu. 166 öğrenci arkadaşımız üniversite ve liseli. TGB saflarında artık. Renkli ve hareketli gidiyor. güzel şehrimizin meydanlarında arkadaşlarımızla buluşuyoruz.

Masa adreslerinden biri de İstanbul oldu. İstanbul Kadıköy'de TGB'lilerin açtığı masaya ilgi yoğundu. TGB liseliden Sorumlu Genel Sekreteri Ebda Okutur, kampanyanın amacını Ulusal Kanal ekranlarından anlattı, gençliğe çağrı yaptı. TGB İstanbul İL Yöneticisi Ebru Gül Müezzinoğlu da kampanyanın sosyal medya kısmını aktardı.