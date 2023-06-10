Kılıçdaroğlu "İstifa" sorusuna işte bu cevabı verdi!

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimlerden sonra neden öz eleştiri yapmadığı ve istifa etmediği sorusuna ilişkin Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde önemli aşama kaydettiklerini söyleyerek, "Demokrasiye taraftar olanlar, demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir ama bunlar konuşulmuyor, unutuldu. Oysa bunların konuşulması lazım. Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk, sadece biz değil bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Ama beklentimiz olmadı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultayının yerel seçimlerden önce yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, "Benim düşüncem yerel seçimlerden önce bunun olması ve bitmesidir." dedi.

"Neden seçimi kaybettiniz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ve altı sandığın olduğu köy, kasaba ve beldelerde 6 milyondan fazla, kendisini ise 3 milyondan fazla oy aldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, üç ve üstü sandığın olduğu kentlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49, kendisinin ise yüzde 51 oy aldığını söyledi.