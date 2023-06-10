HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç gözaltına alındı

Ağrı Patnos merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla operasyon yapıldı. HDP’li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatla harekete geçildi. HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı.

4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla operasyon düzenlendi.

HDP’li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç’la birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye çalışanı U.L, elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, firari bir şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

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