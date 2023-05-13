Kılıçdaroğlu kaset kumpasında Rusya'yı bu yüzden suçlamış: "Biz bunu hissettik"

Kaset kumpasında tezgahın merkezinin Rusya olduğunu öne süren Kemal Kıllıçdaroğlu, belge yerine "hislerini" açıkladı.

Seçim öncesi gündeme "kaset siyaseti" damga vurdu. ABD merkezli tezgahla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çektirildi. Kılıçdaroğlu FETÖ kumpasını perdelemek için Rusya'yı suçladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra katıldığı bir yayında neden Rusya'yı hedef gösterdiğini açıkladı, "Biz bunu hissediyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu Rusya'dan gelen açıklamaları da yorumlayarak" "teşekkür" etti...

Bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın Türkiye'deki seçimlere yönelik müdahale açıklamalarına sessiz kalmıştı..