Mavi Vatan için stratejik rehber: Türkiye’den Deniz Mekansal Planı

Başkara, söz konusu haritanın hukuki zeminden yoksun ve yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Ulusal Kanal’a konuşan Başkara, Yunanistan’ın bu harita aracılığıyla Türkiye’yi Ege kıyılarına hapsetme çabasında olduğunu belirtti.

“Yunanistan’ın iddiası, Türkiye’yi deniz kıyılarına hapsetmek. Bu iddianın hiçbir hukuki dayanağı yok. Zaten yok hükmünde olduğu açıkça ilan edildi,” dedi.

Türkiye’nin yayımladığı Deniz Mekansal Planlaması haritasının, Birleşmiş Milletlerin ilgili birimine bildirildiğini hatırlatan Başkara, bu adımın uluslararası meşruiyet açısından kritik olduğunun altını çizdi.

“Her ülke kendi deniz yetki alanlarıyla ilgili planlama yapabilir. Bu planlamalar UNESCO bünyesindeki birime bildirilir. Türkiye de bu bildirimle, denizlerde hangi faaliyetleri nerede yapacağını hukuki zemine oturtmuş oldu,” açıklamasında bulundu.

Başkara’ya göre bu harita, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki varlığını somutlaştıran bir rehber niteliği taşıyor.

“Bu çalışma, Türkiye’nin Mavi Vatan’ı içi dolu şekilde sahiplendiğini ve etkinliğini artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Artık elimizde stratejik bir yol haritası var,” dedi.