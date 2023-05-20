Yunanistan 19 Mayıs'ta Pontus yalanını tekrarladı: Türkiye'den tepki gecikmedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a tepki gösterdi.

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Doğu Akdeniz ve Ege’de kışkırtmalarını sürdüren Yunanistan, skandal bir adım daha attı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti.

Miçotakis, 19 Mayıs’ta yaptığı sosyal medya paylaşımında "Pontus Rumlarının soykırıma uğradığı bu günü içtenlikle anıyoruz” dedi. Pontus soykırımının uluslararası tanınırlığı için Yunanistan’ın çabasının devam ettiğini söyledi.

Ankara, Yunanistan’ın Pontus yalanına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada "Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu’yu işgale yeltenen Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders olmuştur” denildi.

- İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz “Pontus” iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz. Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla ülkemizi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilâsı sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkûm edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı da Yunanistan’ın açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında "Yunanistan makamlarının Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

- Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler. 100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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